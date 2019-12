பிடித்த கேப்டன் யார்? தோனிக்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தானில் இருந்து குரல் எழுப்பிய ரசிகர்!

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிரிக்கெட்டின் சிறந்த கேப்டன் யார் என்று டிவிட்டரில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) எழுப்பிய கேள்விக்கு தோனி ரசிகர்கள் தோனியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு அதிரவைத்துள்ளனர்.

2019-ஆம் ஆண்டு நிறைவடைவதையொட்டி இந்த 10 ஆண்டுகளில் சிறந்த வீரர்கள், முக்கியச் சாதனைகள் உள்ளிட்ட பட்டியல்கள் தயாராகி வெளிவந்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வரிசையில் இந்த 10 ஆண்டுகளில் சிறந்த கேப்டன் யார் என்ற முடிவை ஐசிசி டிவிட்டரின் ஊடாக ரசிகர்கள் வசம் ஒப்படைத்தது.

Tell us who your favourite captain of the decade is.



