இந்திய அணிக்கு 2018-ம் வருடம் மிகச்சிறப்பாக அமைந்தது. 14 டெஸ்டுகள், 20 ஒருநாள், 19 டி20 ஆட்டங்களில் விளையாடி அதிக ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றது.

2019-ல் இந்திய அணி விளையாடவுள்ள தொடர்களைப் பார்க்கலாம். இந்த வருடம் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளதால் இந்திய அணி குறைவான டெஸ்டுகளிலேயே பங்கேற்கிறது. உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு டெஸ்ட் உலகக் கோப்பைக்கான தொடர்கள் ஆரம்பிக்கவுள்ளன. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான 2 டெஸ்டுகளுடன் இந்திய அணியின் தொடர்கள் ஆரம்பிக்கவுள்ளன.

2018-2019 முதல் 2022-23 வரை இந்திய அணி 51 டெஸ்டுகள், 83 ஒருநாள், 69 டி20 ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளது. அதன்படி இந்த வருடம் இந்திய அணி 8 டெஸ்டுகளும் 19 ஒருநாள் மற்றும் 11 டி20 ஆட்டங்களிலும் கலந்துகொள்கிறது. இதுதவிர இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் குறைந்தபட்சம் 9 ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளதால் இந்த வருடம் இந்திய அணி குறைந்தபட்சம் 28 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் பங்கேற்கிறது. கடந்த வருடத்தை விடவும் அதிக எண்ணிக்கை இது.

இந்த வருட ஐசிசி எஃப்டிபி-யின்படி, மார்ச் மாதம் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் இந்திய அணி விளையாடவேண்டும். ஆனால் நாடாளுமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு மார்ச் மாதமே ஐபிஎல் போட்டி தொடங்கவுள்ளதால் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இந்தத் தொடர்கள் நடைபெறாது என்றே தெரிகிறது. இந்தியாவுக்கு வரும் ஆஸ்திரேலியா தனது கடைசி ஆட்டமாக மார்ச் 13 அன்று டி20 ஆட்டத்தில் பங்கேற்கிறது. இதன்பிறகு ஐபிஎல் தொடங்கவுள்ளது.

2019-ல் இந்திய அணி

டெஸ்டுகள் - 8

ஒருநாள் - 28 (குறைந்தபட்சம்)

டி20 - 11

2019-ல் இந்திய அணி பங்கேற்கும் தொடர்கள்

இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள தொடர்கள்:

5 ஒருநாள் vs ஆஸ்திரேலியா

2 டி20 vs ஆஸ்திரேலியா

3 டெஸ்டுகள் vs தென் ஆப்பிரிக்கா

2 டெஸ்டுகள் vs வங்கதேசம்

3 டி20 vs வங்கதேசம்

3 ஒருநாள் vs மே.இ.

3 டி20 vs மே.இ.

வெளிநாடுகளில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் தொடர்கள்:

1 டெஸ்ட் vs ஆஸ்திரேலியா

3 ஒருநாள் vs ஆஸ்திரேலியா

5 ஒருநாள் vs நியூஸிலாந்து

3 டி20 vs நியூஸிலாந்து

உலகக் கோப்பை

2 டெஸ்டுகள் vs மே.இ.

3 ஒருநாள் vs மே.இ.

3 டி20 vs மே.இ.