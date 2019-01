நியூஸிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நேப்பியரில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் ஆட்டத்தில் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றிபெற்றது.

இதையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-ஆவது மற்றும் 3-ஆவது ஒருநாள் ஆட்டங்கள் மௌன்ட் மௌங்கானுய் எனுமிடத்தில் அமைந்துள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன.

இந்நிலையில், இங்கு வருகை தந்த இந்திய அணிக்கு நியூஸிலாந்தின் மாவோரி பழங்குடியினர் தங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி ஹாகா நடனத்துடன் கூடிய வரவேற்பு அளித்தனர். மிகவும் உற்சாகத்துடன் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வின் விடியோ பதிவை பிசிசிஐ வெளியிட்டது.

FEATURE: #TeamIndia got a traditional welcome at the Bay Oval - something that the Men in Blue enjoyed before the start of the 2nd ODI



