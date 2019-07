சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவுடன் இணைந்து உரையாடும் மேத்யூ ஹேடன்!

கோவை ஈஷா யோக மையத்தின் நிறுவனர் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவுடனான உரையாடல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஆஸி முன்னாள் கிரிக்கெட் வீர மேத்யூ ஹேடன் கலந்துகொள்கிறார். இதுகுறித்து ட்விட்டரில் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் ஹேடன்.

ஜூலை 25 அன்று பிரிஸ்பேன் கன்வென்ஷன் மற்றும் கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள In Conversation with the Mystic என்கிற தலைப்பிலான நிகழ்ச்சியில் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவுடன் உரையாடல் நிகழ்த்துகிறார் ஹேடன். வெவ்வேறு துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் ஜக்கி வாசுதேவுடன் இணைந்து உரையாடும் இந்நிகழ்ச்சியில் தற்போது ஹேடன் கலந்துகொள்கிறார்.

It’s not long until I’ll be hosting ‘In Conversation with the Mystic’. Tweet me your burning questions and the topics you’d like us to discuss – the floor is yours! pic.twitter.com/Ee0X1yi4UP