பாலிவுட் நடிகருக்கு பிராக் லெஸ்னர் மேலாளர் எச்சரிக்கை

பிரபல பாலிவுட் நடிகரான ரன்வீர் சிங்குக்கு தொழில்முறை மல்யுத்த வீரரான பிராக் லெஸ்னரின் மேலாளர் பால் ஹெமன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகரும், தீபிகா படுகோனின் கணவருமான ரன்வீர் சிங் நேரில் கண்டு ரசித்தார்.

அப்போது, ஹார்திக் பாண்டியாவுடன் எடுத்த செல்ஃபியை ட்விட்டரில் பகிர்ந்தார். அதில் அவர் பயன்படுத்திய வாசகம் முன்னணி தொழில்முறை மல்யுத்த வீரரான பிராக் லெஸ்னரின் வாசகத்தைப் பிரதிபலித்தது போன்று அமைந்திருந்தது.

Eat. Sleep. Dominate. Repeat. The name is Hardik. Hardik Pandya. @hardikpandya7 ma boi #unstoppable pic.twitter.com/B5oRzedTg3

இதனால் அவருடையே மேலாளர் பால் ஹெமன், அந்த வாசகத்துக்கான குறியீடு தன்னிடம் இருப்பதாகக் கூறி ரன்வீர் சிங்கை எச்சரித்தார்.

. @RanveerOfficial

ARE YOU F'N KIDDING ME???????????

1 - It's Eat Sleep CONQUER Repeat

2 - Copyright #YourHumbleAdvocate and @BrockLesnar

3 - I am litigious

4 - EAT SLEEP DEPOSITION REPEAT https://t.co/yppZe129eZ