தெ.ஆ. டெஸ்ட் தொடரை வென்று புதிய உலக சாதனை படைக்குமா இந்திய அணி?

தென் ஆப்பிரிக்க அணி இந்தியாவுக்குச் சுற்றுபயணம் செய்து டி20 மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது. ஏற்கெனவே டி20 தொடா் 1-1 என சமநிலையில் முடிந்தது. இதையடுத்து உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு பகுதியாக 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடா் நடைபெறுகிறது. முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் விசாகப்பட்டினத்தில் நாளை தொடங்குகிறது.

இந்நிலையில் புதிய உலக சாதனையைப் படைக்கும் முனைப்பில் உள்ளது இந்திய அணி. உள்ளூரில் விளையாடிய கடைசி 10 டெஸ்ட் தொடர்களிலும் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது இந்திய அணி. இதே போன்று உள்ளூரில் தொடர்ச்சியாக 10 டெஸ்ட் தொடர் வெற்றிகளை இருமுறை வென்றுள்ளது ஆஸ்திரேலியா. ஸ்டீவ் வாஹ் மற்றும் மார்க் டெய்லர் ஆகிய இருவரும் தலைமை வகித்த ஆஸ்திரேலிய அணிகள், நவம்பர் 1994 முதல் நவம்பர் 2000 வரை ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தொடர்ச்சியாக 10 டெஸ்ட் தொடர் வெற்றிகளை அடைந்தது. அடுத்ததாக மற்றொரு ஆஸி. கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங், ஜூலை 2004 முதல் நவம்பர் 2008 வரை தொடர்ச்சியாக உள்ளூரில் 10 டெஸ்ட் தொடர்களை வென்றுள்ளார். இந்திய அணி, கடைசியாக 2012-13 சீஸனில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக டெஸ்ட் தொடரை இழந்தது. அதன்பிறகு உள்ளூரில் தொடர்ச்சியாக 10 டெஸ்ட் தொடர்களை வென்றுள்ளது.

எந்த ஓர் அணியும் உள்ளூரில் தொடர்ச்சியாக 11 டெஸ்ட் தொடர்களை வென்றதில்லை. தற்போது, தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை வெல்வதன் மூலம் அந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தும் முனைப்பில் உள்ளது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி.

உள்ளூரில் இந்திய அணியின் சமீபத்திய டெஸ்ட் தொடர் வெற்றிகள்: (10-0)

வெற்றி 4-0 vs ஆஸ்திரேலியா

வெற்றி 2-0 vs மே.இ. தீவுகள்

வெற்றி 3-0 vs தென் ஆப்பிரிக்கா

வெற்றி 3-0 vs நியூஸிலாந்து

வெற்றி 4-0 vs இங்கிலாந்து

வெற்றி 1-0 vs வங்கதேசம்

வெற்றி 2-1 vs ஆஸ்திரேலியா

வெற்றி 1-0 vs இலங்கை

வெற்றி 1-0 vs ஆப்கானிஸ்தான்

வெற்றி 2-0 vs மே.இ. தீவுகள்