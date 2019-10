மலிங்கா போல பந்துவீசி கவனம் ஈர்த்துள்ள வேகப்பந்துவீச்சாளர்! (விடியோ)

17 வயது இலங்கை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஒருவர் மலிங்கா போல பந்துவீசி கவனம் ஈர்த்துள்ளார். அவருடைய விடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் அதிகமாகப் பரவியுள்ளது.

இலங்கையின் கண்டியிலுள்ள டிரினிடி கல்லூரியில் படிக்கும் மதீஷா பதிரனா, தன்னுடைய கல்லூரிக்காக விளையாடிய முதல் ஆட்டத்தில் 7 ரன்கள் மட்டும் கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். முக்கியமாக மலிங்கா போன்று அவர் பந்துவீசும் முறை தான் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. அதன் விடியோவை ஒருவர் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட, இப்போது மதீஷா உலகளவில் புகழ் பெற்றுவிட்டார்.

இதையடுத்து மதீஷாவின் திறமையை நன்கு மேம்படுத்தி அவரை இலங்கை அணியில் விளையாட வைக்க வேண்டும் என்று சமூகவலைத்தளங்களில் இலங்கை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்களுடைய கருத்துகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

Trinity College Kandy produces another Slinga !!



17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68