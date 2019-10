ஃபாலோ ஆன் செய்யும் தென் ஆப்பிரிக்கா.. 2-வது பந்தில் விக்கெட்: இஷாந்த் மிரட்டல் தொடக்கம் (விடியோ உள்ளே)

இந்தியாவுடனான 2-வது டெஸ்ட் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி ஃபாலோ ஆன் செய்து விளையாடி வருகிறது.

இந்தியா, தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையிலான 2-வது டெஸ்ட் ஆட்டம் புணேவில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி 601 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து முதல் இன்னிங்ஸை டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி 3-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 275 ரன்கள் எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

முதல் இன்னிங்ஸில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 326 ரன்கள் பின்தங்கியிருந்ததால், இந்திய அணி ஃபாலோ ஆனுக்கு அழைப்பதற்காக வாய்ப்பு இருந்தது.



கோலியின் முடிவு என்ன?: 275 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த தெ.ஆ. அணி! அஸ்வினுக்கு 4 விக்கெட்டுகள்!



இந்நிலையில், இந்திய அணி இன்று காலை தென் ஆப்பிரிக்க அணியை ஃபாலோ ஆன் செய்ய அழைத்தது. அதன்படி, 326 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 4-ம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடங்கியது.

இன்றைய ஆட்டத்தின் முதல் பந்தையே இஷாந்த் சர்மா அட்டகாசமாக வீசி மார்கிராமை மிரட்டினார். அடுத்த பந்தை அதேபோன்று மீண்டும் இன்ஸ்விங் முறையில் வீசி அவரை எல்பிடபிள்யு முறையில் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். இதன்மூலம், தென் ஆப்பிரிக்க அணி ரன் கணக்கை துவங்கும் முன் இந்திய அணி விக்கெட் கணக்கை துவங்கியுள்ளது.

மார்கிராம் இந்த ஆட்டத்தின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் 2-வது பந்தில் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் டக் அவுட் ஆகியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

