பெருசு என சீண்டிய தோனியிடம் சவால் விட்ட பிராவோ!

2018 ஐபிஎல் போட்டியை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வென்றது.

அந்தப் போட்டி முழுக்க ஆல்ரவுண்டர் பிராவோவை வயதானவர் எனச் சீண்டியுள்ளார் சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி. இதையடுத்து, இருவரும் மோதிப் பார்க்கலாமா? ஓட்டப் பந்தயம் வைத்துக்கொள்ளலாமா என தோனியிடம் சவால் விட்டுள்ளார் பிராவோ.

இன்ஸ்டகிராம் நேரலை உரையாடலின்போது பிராவோ இதுகுறித்து கூறியதாவது:

அந்தப் போட்டி முழுக்க என்னை வயதானவர், வயதானவர் எனச் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் தோனி. அதனால் நான் மெல்ல ஓடுவதாகவும் கூறினார். நான் அவரிடம் சொன்னேன், இருவரும் ஆடுகளத்தில் ஓடிப் பார்க்கலாமா என்றேன். வாய்ப்பில்லை என்றார் தோனி. இந்த வருட ஐபிஎல் போட்டி முடிந்தபிறகு சவாலை வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றேன்.

போட்டியின் நடுவே சவாலை நிரூபித்தால் யாராவது ஒருவருக்குத் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே இறுதிச்சுற்றுக்குப் பிறகு ஓட்டப் பந்தயத்தை வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றேன். அது மிகவும் கடுமையான போட்டி. நூலிழையில் அவர் என்னைத் தோற்கடித்தார். அவர் விரைவாக ஓடினார் என்று கூறியுள்ளார்.

When Thala challenged Champion for a three run dash, post the victory yesterday! Any guesses who wins it? #whistlepodu #SuperChampions pic.twitter.com/k8OzIPMyxo