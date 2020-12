டி20யிலும் நடராஜன் அறிமுகம்: முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியா முதலில் பேட்டிங்

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம் கான்பெராவில் இன்று நடைபெறுகிறது.

ஒருநாள் தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் இழந்த இந்தியா, டி20 தொடரைக் கைப்பற்றுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

3-வது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நடராஜன், டி20யிலும் அறிமுகமாகியுள்ளார். இந்திய அணி தொப்பியை நடராஜனிடம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பும்ரா வழங்கினார்.

