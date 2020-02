3ஆவது முறையாக ஆலன் பார்டர் விருது வென்ற டேவிட் வார்னர்!

ஆஸ்திரேலிய அணியின் சிறந்த டி20 கிரிக்கெட் வீரருக்காக ஆலன் பார்டர் விருதை தொடக்க வீரர் டேவிட் வார்னர் வென்றார். 2018ல் விதிக்கப்பட்ட ஒரு வருடத் தடைக்குப் பின் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ள வார்னர் விருது வென்றது தொடர்பாக கூறுகையில்,

டி20யின் சிறந்த வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆலன் பார்டர் விருது வழங்கி என்னை கௌரவப்படுத்தியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எழுச்சிகளுக்கும், வீழ்ச்சிகளுக்கும் பிறகு பலத்த ஆதரவுடன் அனைத்தையும் கடந்து சென்ற நிலையில் இந்த விருது பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

இதில் எனது குடும்பம் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. குறிப்பாக கடின காலங்களில் எனது மனைவி மிகப்பெரிய பலமாக துணை நின்றார். எனது 3 மகள்களுக்கும் சிறந்த தந்தையாகவும், முன்மாதிரியாகவும் இருக்க விரும்புகிறேன், அனைவருக்கும் எனது அன்பும், வாழ்த்துகளும் என்று தெரிவித்தார்.

டேவிட் வார்னருக்கு இது 3ஆவது ஆலன் பார்டர் விருதாகும். முன்னதாக, 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

