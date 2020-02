உசைன் போல்டை விடவும் வேகமாக ஓடும் இந்தியர்?: வீரரின் திறமையைப் பரிசோதனை செய்ய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உத்தரவு!

கர்நாடகாவின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றான கம்பளா போட்டியில் 142.50 மீ. தூரத்தை 13.62 விநாடிகளில் கடந்து கவனம் ஈர்த்துள்ளார் சீனிவாச கெளடா.

எருமை ஓட்டப் பந்தயப் போட்டி, கர்நாடகாவில் நவம்பர் முதல் மார்ச் வரை பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறும். சேறு நிரம்பியிருக்கும் வயல் பகுதிகளில் எருமைகளை வண்டிகளில் பூட்டி, அதன்பின்னே விவசாயிகளும் ஓடுவார்கள்.

இந்நிலையில், கர்நாடகாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற கம்பளா போட்டியில் 142.50 மீ. தூரத்தை 13.62 விநாடிகளில் கடந்து ஆச்சர்யப்படுத்தியுள்ளார் 28 வயது சீனிவாச கெளடா.

பிரபல ஓட்டப் பந்தய வீரர் உசைன் போல்ட், 100 மீ. ஓட்டத்தை 9.58 விநாடிகளில் ஓடி உலக சாதனை செய்துள்ளார். இதன்மூலம் உசைன் போல்ட்டை விடவும் வேகமாக சீனிவாச கெளடா ஓடியுள்ளதாக (100 மீ. ஓட்டத்தை 9.55 விநாடிகளில் கடந்துள்ளார்) கர்நாடக விளையாட்டு ரசிகர்கள் பரவசம் அடைந்துள்ளார்கள்.

தக்‌ஷினா கன்னடா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கெளடா, கடந்த ஏழு வருடங்களாக கம்பளா போட்டியில் பங்கேற்று வருகிறார். என்னை உசைன் போல்டுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள். அவர் உலக சாம்பியன். நான் வயல்வெளிகளில் ஓடுபவன் எனப் பேட்டியளித்துள்ளார் கெளடா.

இந்நிலையில் உசைன் போல்ட்டுடன் ஒப்பிட்டு கெளடாவின் சாதனைகள் ஊடகங்கள் வெளியானதையடுத்து, மத்திய இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை இணையமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளார்.

சாய் அமைப்பின் பயிற்சியாளர்களைக் கொண்டு கெளடாவின் திறமையைப் பரிசோதனை செய்யவுள்ளோம். இந்தியாவின் எந்தவொரு திறமையும் வீணாக விடமாட்டோம் என்று அவர் கூறியுள்ளார். கெளடாவின் சாதனையைப் பாராட்டி ஷசி தரூரும் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

#WATCH : Mr. Srinivasa Gowda from Moodabidre, Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a #Kambala (buffalo race). He was faster than @usainbolt who took 9.58 seconds to create a world record.



We Indians are busy with praising others! @KirenRijiju @narendramodi @girishalva pic.twitter.com/eIcCS98b33