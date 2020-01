பிபிஎல் வரலாற்றில் முதன்முறை: ஐபிஎல் அணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள ஸ்டாய்னிஸ் (விடியோ)

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிக் பாஷ் லீக் (பிபிஎல்) டி20 தொடரில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணியின் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் 79 பந்துகளில் 147 ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் பிக் பாஷ் லீக் டி20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ், சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் டாஸ் வென்ற சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதன்படி முதலில் பேட் செய்த மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 1 விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து 219 ரன்கள் குவித்தது.

அந்த அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் மற்றும் ஹில்டன் கார்ட்ரைட் ஆகியோர் அபாரமாக விளையாடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 19.1 ஓவரில் 207 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஹில்டன் கார்ட்ரைட் 40 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

சதம் அடித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் 79 பந்துகளில் 13 பவுண்டரிகள், 8 சிக்சர்கள் உட்பட 147 ரன்கள் குவித்தார்.

இதன்மூலம், பிபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை ஸ்டாய்னிஸ் படைத்துள்ளார். முன்னதாக, டி ஆர்சி ஷார்ட் 69 பந்துகளில் 122 ரன்கள் குவித்ததே சாதனையாக இருந்தது.

இதையடுத்து, களமிறங்கிய சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 44 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

The second of #BBL09 belongs to Marcus Stoinis! #BBL09 pic.twitter.com/6OxTzwW7Dl