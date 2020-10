உலகின் மூத்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீராங்கனைக்கு 109 வயது!

1911-ல் பிறந்தவர் எய்லீன் வீலன். இங்கிலாந்து அணிக்காக 1937 முதல் 1949 வரை 7 டெஸ்டுகளில் விளையாடியுள்ளார். 10 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார்.

2011-ல் 100 வயதை எட்டிய முதல் டெஸ்ட் வீராங்கனை என்கிற பெருமையை அடைந்தார். இந்நிலையில் தற்போது அவருக்கு 109 வயது ஆகியுள்ளது. இதற்காக ஐசிசி அமைப்பில் ட்விட்டர் வழியாக எய்லீன் வீலனுக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளது.

ஆண் - பெண் என இரு தரப்பிலும் அதிக வயதைக் கொண்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் எய்லீன் வீலன் தான். ஆண்களில், தென் ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த 97 வயது ஜான் வாட்கின்ஸ் மூத்த டெஸ்ட் வீரராக உள்ளார். இந்திய வீரர்களில், 92 வயது தத்தாஜிராவ், மூத்த டெஸ்ட் வீரராக அறியப்படுகிறார்.

Eileen Ash, who played seven Tests for England from 1937 to 1949, is the oldest living Test cricketer



She celebrates her 109th birthday today



When current captain @Heatherknight55 met the legend in 2018, she was left enriched in yoga lessons and old cricket tales pic.twitter.com/790B76W8xF