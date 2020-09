யு.எஸ். ஓபன்: 7 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஆடவர் முதல் சுற்றில் வென்ற இந்தியர்!

யு.எஸ். ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில் இந்திய வீரர் சுமித் நாகல் வென்றுள்ளார்.

இந்த வருட யு.எஸ். ஓபன் போட்டி காலி அரங்கில் செப்டம்பர் 13 வரை நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியைக் காண ரசிகர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது.

பிரபல வீரர்கள் பலர் விலகியுள்ளதால் இந்த வருட யு.எஸ். ஓபன் போட்டியின் முதல் சுற்றுக்கு இந்திய வீரர் சுமித் நாகல் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றார். 23 வயது சுமித், தரவரிசையில் 122-வது இடத்தில் உள்ளார். தரவரிசையில் தன்னை விடவும் ஆறு இடங்கள் குறைவாக உள்ள அமெரிக்காவின் பிராட்லி கிளானை யு.எஸ். ஓபன் முதல் சுற்றில் எதிர்கொண்டார்.

இந்த ஆட்டத்தில் 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சுமித் நாகல் 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன்மூலம் கடந்த 7 வருடங்களில் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் முதல் சுற்றை வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்கிற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு 2013-ல் சோம்தேவ் தேவ்வர்மன் யு.எஸ். ஓபன் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

சுமித் நாகல் தனது 2-வது சுற்றில் உலகின் நெ.3 வீரரான டொமினிக் தீமுடன் மோதுவார்.

Sumit Nagal is the first Indian man to win a match at the #USOpen in 7 years.



He's onto the second round after defeating Klahn 6-1, 6-3, 3-6, 6-1.@nagalsumit I #USOpen pic.twitter.com/h30hVPeaWu