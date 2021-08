அடுத்தடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்தியா: மழையால் ஆட்டம் நிறுத்தம் (விடியோ)

இங்கிலாந்துடனான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகு இந்திய அணி அடுத்தடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்து வருகிறது.

இங்கிலாந்து, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் டிரென்ட் பிரிட்ஜில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த இங்கிலாந்து 183 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்தியாவுக்கு ரோஹித் சர்மா மற்றும் கேஎல் ராகுல் சிறப்பான தொடக்கத்தை தந்தனர். முதல் விக்கெட்டுக்கு 97 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் ரோஹித் சர்மா (36) ஆட்டமிழந்தார். இந்த விக்கெட்டுடன் உணவு இடைவேளை எடுக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து, ராகுலுடன் சேத்தேஷ்வர் புஜாரா இணைந்தார். சிறிது நேரம் மட்டுமே களத்திலிருந்த புஜாரா 4 ரன்களுக்கு ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் வேகத்தில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் விராட் கோலி முதல் பந்திலேயே ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார்.

GUESS WHO IS BACK IN BUSINESS? Anderson sends Pujara and Kohli packing in 2 balls

அடுத்தடுத்து முக்கிய விக்கெட்டுகள் விழுந்த நிலையில் துணை கேப்டன் அஜின்க்யா ரஹானே இணைந்தார். ஆனால், அவரும் ரன் அவுட் முறையில் 5 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இதனால், இந்திய அணி பெரிய நெருக்கடிக்குள் சிக்கியது.

OH RAHANE! WHAT HAVE YOU DONE?

India are 4 down as Rishabh Pant walks in



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #AjinkyaRahane pic.twitter.com/m5QMsPllj2