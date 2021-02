ஹர்பஜனாக மாறிய ரோஹித் சர்மா (விடியோ)

இங்கிலாந்துடனான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டத்தின் 2-வது நாளில் ஹர்பஜன் சிங்கைப் போல் ரோஹித் சர்மா பந்துவீசினார்.

இந்தியா, இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்து வரும் இங்கிலாந்து 2-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 555 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.

இந்த ஆட்டத்தில் 5 பந்துவீச்சாளர்களைப் பயன்படுத்தியும் இந்திய அணியால் பெரிதளவில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியவில்லை. இதுபோன்ற தருணத்தில் அவ்வப்போது பகுதிநேர பந்துவீச்சாளர்களை பந்துவீச அழைப்பது வழக்கம்.

இந்த வகையில் ரோஹித் சர்மாவிடம் பந்தை வழங்கினார் கேப்டன் விராட் கோலி. இந்த இன்னிங்ஸில் ரோஹித் 2 ஓவர்களை வீசினார். அப்போது முன்னாள் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் பாணியில் பந்துவீசி ரோஹித் சர்மா அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

சமூக ஊடகங்களிலும் இந்த விடியோ பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Rohit Sharma imitating Bhajji's Action on the last ball before Tea @ImRo45 • @harbhajan_singh pic.twitter.com/MhsQxPbJcc