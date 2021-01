14 வயதில் இந்தியாவின் 67-வது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆன கோவாவைச் சேர்ந்த லியோன்

இந்தியாவின் 67-வது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டராகியுள்ளார் கோவாவைச் சேர்ந்த 14 வயது லியோன் மெண்டோன்கா.

14 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் 17 நாள்களில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகியுள்ள லியோன், உலகின் 29-வது இளம் கிராண்ட் மாஸ்டர் என்கிற பெருமையை எட்டியுள்ளார்.

கோவாவின் 2-வது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகியுள்ள லியோன், இத்தாலியில் நடைபெற்ற போட்டியில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆவதற்கான இறுதித் தகுதியை அடைந்துள்ளார். அக்டோபரில் முதல் தகுதியையும் நவம்பர் 2-வது தகுதியையும் அடைந்த பிறகு இந்த அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளார். இத்தாலியில் நடைபெற்ற வெர்கனி கோப்பைப் போட்டியில் 2-ம் இடம் பிடித்தார் லியோன்.

கரோனா ஊரடங்கால் கடந்த மார்ச் மாதம் லியோனும் அவருடைய தந்தையும் ஐரோப்பாவில் மாட்டிக்கொண்டார்கள். இதனால் இந்தியாவுக்குத் திரும்பி வருவதற்கு முயற்சி செய்வதற்குப் பதிலாக போட்டிகளில் பங்கேற்க முடிவெடுத்தார்கள். கடந்த மார்ச்சிலிருந்து டிசம்பர் வரை 7 நாடுகளுக்குப் பயணம் செய்து 16 போட்டிகளில் பங்கேற்ற லியோன், 2452 ஈஎல்ஓ புள்ளிகளில் இருந்து 2544 புள்ளிகளை எடுத்துள்ளார்.

