கும்ப்ளேவைப் போல் பந்துவீசும் பூம்ரா (விடியோ)

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜாஸ்பிரீத் பூம்ரா சுழற்பந்துவீச்சு ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளேவைப் போல் பந்துவீசி பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார்.

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை வந்துள்ளது. இரு அணிகளுக்கிடையிலான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் வரும் 5-ம் தேதி தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில் வலைப் பயிற்சியின்போது கும்ப்ளேவைப் போல் பூம்ரா சுழற்பந்து வீசும் விடியோவை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது. பந்துவீச்சு விதத்தில் கும்ப்ளேவை நகல் எடுப்பதுபோல் பூம்ரா வீசுவது பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

We have all seen @Jaspritbumrah93's fiery yorkers and sharp bouncers. Here’s presenting a never-seen-before version of the fast bowler.



Boom tries to emulate the legendary @anilkumble1074's bowling action and pretty much nails it! pic.twitter.com/wLmPXQGYgC