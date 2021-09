கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வினை உணர்ச்சிவசப்பட வைத்த சாக்லேட் விளம்பரம்!

காட்பரி டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டின் பழைய விளம்பரம் உங்களுக்கு ஞாபகம் உள்ளதா?

99 ரன்னில் ஒரு வீரர் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்வார். பார்வையாளர் வரிசையில் டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டைச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே பதற்றத்துடன் ஒரு பெண், ஆட்டத்தைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பார். பேட்ஸ்மேன் பந்தைத் தூக்கியடிப்பார். அந்தப் பெண் உள்பட எல்லோரும் பயத்துடன் மேலே பார்ப்பார்கள். கேட்ச் பிடித்துவிடுவார்களே என்கிற பயத்தை தனது முகத்தில் வெளிப்படுத்துவார் பெண். ஆனால் பந்து ஃபீல்டரைத் தாண்டி சிக்ஸராக மாறும். அந்தப் பெண் உற்சாகத்துடன் இரு கைகளையும் மேலே தூக்கி தனது தோழியைக் கட்டி அணைப்பார். பிறகு தடுக்க வரும் காவலரைத் தாண்டி மைதானத்துக்குள் சென்று நடனமாடுவார். பேட்ஸ்மேன் வெட்கப்படுவார். இறுதியாக அந்த சாக்லேட்டை பேட்ஸ்மேனுக்கு ஊட்டி விடுவார் அந்தப் பெண். காட்பரி டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் விளம்பரம்.

2021. அப்படியே பெண் என்று வருகிற இடத்தில் ஆணையும் ஆண் என்று வருகிற இடத்தில் பெண்ணையும் இடம் மாற்றினால் புதிய டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் விளம்பரம்.

மகளிர் கிரிக்கெட்டை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாகவும் பெண்கள் முன்னேற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவும் பெண்கள் கோணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்பரி டெய்ரி மில்க்கின் புதிய விளம்பரத்துக்குப் பரவலான பாராட்டுகள் கிடைத்து வருகின்றன. கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின் அதன் விளம்பரத்தைப் பகிர்ந்து கூறியதாவது:

வாவ்! நன்றாக விளம்பரம் எடுத்துள்ளீர்கள் காட்பரி. இந்த விளம்பரத்தைப் பார்த்து என் மகள்கள் வளர்வார்கள் என்பதில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்றார்.

Wow !! Well played Cadbury’s. So happy that my daughters will grow up watching this https://t.co/JsDUGb3I7h