விரைவில் உலகக் கோப்பை: நான்கு ஒருநாள் தொடர்களை இழந்து தடுமாறும் இந்திய மகளிர் அணி

நியூசிலாந்தில் மார்ச் 4 முதல் மகளிர் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைப் போட்டி நடைபெறுகிறது. 31 நாள்களுக்கு ஆறு நகரங்களில் 31 ஆட்டங்கள் நடைபெற்றவுள்ளன. நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் என 8 அணிகள் இப்போட்டியில் பங்கேற்கின்றன. 8 அணிகளும் இதர அணிகளுடன் ஒரு முறை மோதும் விதத்தில் லீக் ஆட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும். ஏப்ரல் 3 அன்று இறுதிச்சுற்று ஆட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய மகளிர் அணி கடந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. மிதாலி ராஜ் தலைமையிலான அணியில் பிரபல வீராங்கனைகளான ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ், ஷிகா பாண்டே ஆகிய இருவரும் இடம்பெறவில்லை. மேக்னா சிங், ரேணுகா சிங், யாஷ்திகா பாட்டியா ஆகியோருக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைப் போட்டிக்கு இந்திய அணி எப்படித் தயாராகி வருகிறது என்று பார்த்தால் ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது.

2020 டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் இந்திய அணி 2-ம் இடம் பிடித்தது. அதன்பிறகு இன்றுவரை 4 ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடியுள்ளது. (நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தற்போதைய ஒருநாள் தொடரில் இன்னும் 2 ஆட்டங்கள் மீதமிருந்தாலும் அத்தொடரை நியூசிலாந்து வென்றுவிட்டது.)

இந்தியாவில் 1, வெளிநாடுகளில் 3 என இந்திய மகளிர் அணி விளையாடிய 4 தொடர்களிலும் தோல்வியே கிடைத்துள்ளது. அதற்கு முன்பு விளையாடிய 6 ஒருநாள் தொடர்களில் வரிசையாக வெற்றி பெற்றது. 2017-ல் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் 2-ம் இடம் பிடித்தது. இன்னும் சொல்லப்போனால் கடைசியாக 2014-ல் தான் தொடர்ச்சியாக இரு ஒருநாள் தொடர்களில் தோற்றது. அதன்பிறகு பெரும்பாலும் ஒருநாள் தொடரில் அதிகமாக வெற்றிகளையே பெற்றுள்ளது.

இந்தமுறை தான் ஒருநாள் தொடரில் அவ்வளவு சுலபமாக வெற்றி கிடைப்பதில்லை. தொடர்ச்சியாக 4 தொடரில் தோல்விகள்.

இன்னொன்று, இந்திய அணி பந்துவீச்சில் மிகவும் தடுமாறி வருகிறது. ஜனவரி 2020 முதல் இந்திய அணி 2-வதாகப் பந்துவீசிய 10 ஆட்டங்களிலும் தோல்வியடைந்துள்ளது. அதில் 260 ரன்களுக்கு அதிகமாக 4 முறை எடுத்தும் மோசமான பந்துவீச்சால் 4 ஆட்டங்களிலும் தோல்வியே கிடைத்துள்ளது.

2017 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் இந்திய அணி, 2-வதாகப் பந்துவீசிய 6 ஆட்டங்களில் 5-ல் வெற்றி பெற்றது. தற்போது நிலைமை தலைகீழாக மாறியுள்ளது. இந்திய அணி சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் பந்துவீச்சு அந்தளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாததால் இந்நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பலரும் கருதுகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி என்ன செய்யப்போகிறது என்று பலரும் கவலைப்படுகிறார்கள். மிதாலி ராஜுக்கு இப்போது கூடுதல் சுமைகள். விரைவில் ஓய்வு பெறப் போகிற மிதாலி ராஜ், இந்திய அணியின் நிலைமையைச் சரி செய்துவிடுவார் என்று நம்பிக்கை வைப்போம்.

இந்திய மகளிர் அணியின் சமீபத்திய ஒருநாள் தொடர்கள்

1-4 vs தெ.ஆ. (இந்திய மண்ணில்)

1-2 vs இங்கிலாந்து (வெளிநாட்டில்)

1-2 vs ஆஸ்திரேலியா (வெளிநாட்டில்)

0-3* vs NZ (வெளிநாட்டில்)

இந்திய அணியின் உலகக் கோப்பை ஆட்டங்கள்

vs பாகிஸ்தான், மார்ச் 6

vs நியூசிலாந்து, மார்ச் 10

vs மே.இ. தீவுகள், மார்ச் 12

vs இங்கிலாந்து, மார்ச் 16

vs ஆஸ்திரேலியா, மார்ச் 19

vs வங்கதேசம், மார்ச் 22

vs தென்னாப்பிரிக்கா, மார்ச் 27

உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி

மிதாலி ராஜ் (கேப்டன்), ஹர்மன்ப்ரீத் கெளர் (துணை கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஷ்திகா பாட்டியா, தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஸ்நேக் ராணா, ஜுலான் கோஸ்வாமி, பூஜா வஸ்த்ரகர், மேக்னா சிங், ரேணுகா சிங், தானியா பாட்டியா (விக்கெட் கீப்பர்), ராஜேஷ்வரி கயாக்வாட், பூணம் யாதவ்.

மாற்று வீராங்கனைகள்: சபினேனி மேக்னா, ஏக்தா பிஸ்த், சிம்ரன் தில் பகதூர்.