92 வயதில் மறைந்த மே.இ. தீவுகள் முன்னாள் வீரர்

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் முன்னாள் வீரர் சன்னி ரமதின், 92 வயதில் காலமாகியுள்ளார்.

1950 முதல் 1961 வரை மே.இ. தீவுகள் அணிக்காக 43 டெஸ்டுகளில் விளையாடி 158 விக்கெட்டுகளை எடுத்தவர் சன்னி ரமதின். 1950ல் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் விளையாடிய மே.இ. தீவுகள் அணி, இங்கிலாந்து மண்ணில் தனது முதல் டெஸ்ட் வெற்றியை அடைந்தது. அந்த ஆட்டத்தில் 11 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார் சன்னி ரமதின். அந்த டெஸ்ட் தொடரை மே.இ. தீவுகள் வெல்ல 26 விக்கெட்டுகள் எடுத்து முக்கியப் பங்கு அளித்தார். ஆஃப் ஸ்பின், லெக் ஸ்பின் ஆகிய இரண்டையும் ஒரே மாதிரியான பந்துவீச்சு முறையில் வீசும் திறமையை அவர் கொண்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் உடல்நலக் குறைவால் சன்னி ரமதின் காலமாகியுள்ளார். அவருடைய மறைவுக்கு கிரிக்கெட் உலகம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.



One of the mainstays of the West Indies team of the 1950s, Sonny Ramadhin has passed away.https://t.co/7lO8GB5Xic