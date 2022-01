ஐசிசி மகளிர் டி20 அணியில் இடம்பெற்ற இந்திய வீராங்கனை

2021-ம் ஆண்டுக்கான ஐசிசி மகளிர் டி20 அணியில் இந்திய வீராங்கனை மந்தனா இடம்பெற்றுள்ளார். ஆடவர் அணியில் எந்தவொரு இந்திய வீரருக்கும் இடம் கிடைக்கவில்லை.

2021-ம் ஆண்டுக்கான ஐசிசி அணியின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மகளிர் டி20 அணியில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா இடம்பெற்றுள்ளார். 2021-ல் இந்திய அணியில் அதிக டி20 ரன்கள் எடுத்தவர் அவர் தான். 9 ஆட்டங்களில் இரு அரை சதங்கள் எடுத்தார். 255 ரன்கள். ஸ்டிரைக் ரேட் - 131.44. இதற்கு முன்பு 2018, 2019 ஐசிசி அணிகளில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார்.

கடந்த ஆண்டுக்கான ஐசிசி ஆடவர் டி20 அணியில் எந்தவொரு இந்திய வீரருக்கும் இடம் கிடைக்கவில்லை.

