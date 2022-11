டி20 உலகக் கோப்பை: இலங்கைக்கு எதிராக 144 ரன்கள் எடுத்த ஆப்கானிஸ்தான்!

By DIN | Published On : 01st November 2022 11:19 AM | Last Updated : 01st November 2022 11:19 AM | அ+அ அ- |