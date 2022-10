'பந்தின் வேகத்தினை பயன்படுத்தி விளையாடினாலே போதும்...’ - விராட் கோலி கூறும் பேட்டிங் ரகசியம்! 

ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாடும்போது பந்தின் வேகத்தினை பயன்படுத்தினாலே போதும் விளையாடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்குமென விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 66 இன்னிங்ஸில் விளையாடிய விராட் கோலி 3274 ரன்களை எடுத்துள்ளார். சராசரி - 56.44. இதில் 11 சதங்கள், 17 அரை சதங்கள் அடங்கும். சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆஸ்திரேலியாவில் 3300 ரன்களை எடுத்து இந்தியாவின் சார்பில் முதலிடத்தில் உள்ளார். இதில் விராட் கோலி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் விராட் கோலி அற்புதமான ஃபார்மில் இருக்கிறார். பாகிஸ்தானிடன் 18.5வது பந்தில் ஹாரிஷ் ராவுப் ஓவரில் நேராக அடித்த சிக்ஸ்ர் அற்புதமான ஷாட். சச்சின் கூட இதைப் பாராட்டி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

2022 டி20 உலகக் கோப்பைக்காக ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாட எதாவது சிறப்பு பயிற்சி எடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு விராட் கோலி, “நான் எந்த விதமான விடியோக்களையும் பார்க்கவில்லை. நேரடியாக வலைப்பயிற்சிக்கு சென்று விளையாடுவேன். சில பந்துகள் முதலில் முட்டாள்தனமாக விளையாடுவோம். ஆனால் பின்னர் சரியாகிவிடும். விளையாட தெரிந்த நமக்கு இயற்கையாகவே அதற்கேற்றார் போல ரியாக்ட் செய்ய நமது உள்ளுணர்வு உதவும். இதை உணர்ந்தப் பிறகு பந்து பவுன்ஸாகி வந்தால் கால்களை குறுக்க வேண்டியில்லாமல் நிமிர்ந்து நேராகவே அடிக்கலாம்.

இந்தியாவில் இருந்தே இதற்காக பயிற்சி எடுத்து வர முடியாது. சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றார் போல நாம் தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாடும்போது பந்தின் வேகத்தினை பயன்படுத்தினாலே போதும் விளையாடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். எனது விளையாட்டில் எதுவும் மாறவில்லை. தேவையானதெல்லாம் மனநிலை மாற்றம்தான்” எனக் கூறினார்.

