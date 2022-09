செஸ்: உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய சிறுவர்கள்!

உலக கேடட் 2022 செஸ் போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சார்வி அனில்குமார், சுபி குப்தா ஆகியோர் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.

ஜார்ஜியாவில் நடைபெற்ற 8 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான மகளிர் செஸ் போட்டியில் கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த 8 வயது சார்வி, 9.5 புள்ளிகளுடன் டை பிரேக்கரில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த போதனாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றார். ஓபன் பிரிவுக்கான யு-8 போட்டியில் இந்தியாவின் சஃபின் வெண்கலம் வென்றார்.

மகளிர் யு-12 போட்டியில் இந்தியாவின் சுபி குப்தா (உத்தரப் பிரதேசம்) தங்கம் வென்றார். 8 வயது முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான பிரிவில் இதுவரை நான்கு இந்தியர்கள் தங்கம் வென்றுள்ளார்கள். இதற்கு முன்பு ஓபன் பிரிவில் இளம்பரிதி, பிரணவ் ஆனந்த் தங்கம் வென்றார்கள்.

