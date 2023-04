சிறந்த கேட்ச் பிடித்தும் விருது தரவில்லை: வைரலாகும் தோனியின் பதில்

நேற்றைய ஹைதராபாத்துடனான போட்டியில் சிஎஸ்கே 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

சிஎஸ்கே கேப்டனும் விக்கெட் கீப்பருமான எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஸ்டம்பிங், கேட்ச் என 200 முறை விக்கெட்டுகளை எடுத்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். நேற்று நடந்தப் போட்டியில் தோனி கேட்ச், ஸ்டம்பிட், ரன் அவுட் என அனைத்திலும் அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

ஹைதராபாத் கேப்டன் மார்கரம் சிஎஸ்கே ஸ்பின்னர் தீக்‌ஷனா பந்து வீச்சில் அவுட் ஆனார். இந்த விக்கெட் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பினைப் பெற்றது. காரணம் தோனி பிடித்த கேட்ச் இந்த விக்கெட்தான். மார்கரம் பேட்டில் பந்து உறசி திடீரென மேலெழும். சாதாராணமாக இந்த கேட்சுகளை பிடிப்பது கடினம்.

Again today, it's a MS Dhoni masterclass with the gloves. How quick he's even at the age of 41. #CSKvsSRHpic.twitter.com/ExpXEUAOwb