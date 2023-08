11 மாதங்களுக்குப் பிறகு வலைப்பயிற்சியில் பந்து வீசிய பும்ரா: விடியோ வெளியிட்ட பிசிசிஐ!

11 மாதங்களுக்குப் பிறகு வலைப்பயிற்சியில் பும்ரா பந்து வீசும் விடியோவை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

பும்ரா தலைமையிலான இளம் இந்திய அணி அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.

முதுகில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட அவர் நீண்ட நாள்களாக இந்திய அணியில் இடம் பெறவில்லை. அவர் கடைசியாக கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற டி20 போட்டியில் விளையாடியிருந்தார். இந்த நிலையில், தற்போது அவர் குணமடைந்து இந்திய அணியுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். அவர் கடந்த 11 மாதங்களுக்கும் மேலாக அணியில் இல்லாத நிலையில் பும்ரா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளது அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில், பும்ரா வலைப்பயிற்சியில் பந்துவீசும் விடியோவை பிசிசிஐ நேற்று (ஆகஸ்ட் 16) ட்விட்டரில் (எக்ஸ்) வெளியிட்டது.

The moment we have all been waiting for. @Jaspritbumrah93 like we have always known him. #TeamIndia pic.twitter.com/uyIzm2lcI9