ஹாரிஸ் ராஃப் பந்து வீச்சில் நொறுங்கிய ஆப்கானிஸ்தான்: பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தான் அணி ஆப்கானிஸ்தானுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் முதல் போட்டியினை இலங்கையில் விளையாடி வருகிறது. முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 47.1 ஓவரில் 201 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக இமாம்-உல்-ஹக் 61 ரன்கள் எடுத்தார். இப்திகார் அஹமது 30 ரன்களும் ஷதாப் கான் 39 ரன்களும் எடுத்தனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் சார்பாக முஜீப் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். நபி, ரஷித் கான் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

202 என்ற எளிமையான இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி தொடக்கமே மோசமாக அமைந்தது. 3வது ஓவரில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி வீசிய ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகள் விழுந்தன. 4வது, 8வது ஓவர்களில் அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுகள் விழுந்தன. தற்போது குர்பாஜ் 14 ரன்களுடனும் மொஹமது நபி 3 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகின்றனர்.

Pakistan post 201 with @ImamUlHaq12 and @76Shadabkhan top-scoring for the side #AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/1GHJuS8qow