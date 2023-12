இலங்கையின் முழுநேர கிரிக்கெட் ஆலோசகராக சனத் ஜெயசூர்யா நியமனம்!

இலங்கை அணியின் முழுநேர கிரிக்கெட் ஆலோசகராக அடுத்த ஓராண்டுக்கு முன்னாள் வீரர் சனத் ஜெயசூர்யாவை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் நியமித்துள்ளது.

இலங்கை கிரிக்கெட் தேர்வுக் குழுவை புதிதாக அமைத்த பிறகு, சனத் ஜெயசூர்யாவை இலங்கை அணியின் முழுநேர கிரிக்கெட் ஆலோசகராக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் நியமித்துள்ளது. இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் உபுல் தரங்கா இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் புதிய தேர்வுக் குழுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Sri Lanka Cricket wishes to announce the appointment of Mr. Sanath Jayasuriya as the full- time ‘Cricket Consultant,’ for a period of one year, with immediate effect.



Under this role, Jayasuriya will be responsible for ensuring that SLC national programs achieve an optimum level… pic.twitter.com/nFN0W9dq1L