பெளலிங்கா ஃபீல்டிங்கா?: டாஸ் வென்று மறதியால் தவித்த ரோஹித் சர்மா!

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது ஒருநாள் ஆட்டம் ராய்பூரில் நடைபெறுகிறது.

இந்த ஆட்டத்துக்கான டாஸ் நிகழ்வின் போது ருசிகரச் சம்பவம் நடைபெற்றது.

டாஸ் வென்ற ரோஹித் சர்மா, தன்னுடைய முடிவை உடனடியாக அறிவிக்கத் தடுமாறினார். நாங்கள்... நாங்கள்... என்று முடிவைச் சொல்ல வழியில்லாமல் தவித்தார். அருகில் நின்றிருந்த நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லதம் இதைப் பார்த்துச் சிரிக்க ஆரம்பித்தார். தலையில் கை வைத்து யோசித்து 10 நொடிகளுக்கு மேல் தடுமாறிய ரோஹித் சர்மா, பிறகு பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்வதாகச் சொன்னபோது அவருக்கே தன்னுடைய மறதியை எண்ணி சிரிப்பு வந்துவிட்டது. ரோஹித்தும் டாம் லாதமும் புன்னகையுடன் கைக்குலுக்கிக் கொண்டார்கள். இரு அணிகளிலும் மாற்றம் எதுவும் இல்லை என அறிவித்தார்கள்.

விளக்கொளியில் சவாலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அணியினர் முடிவெடுத்தார்கள். இன்று நாங்கள் முதலில் பந்துவீசுகிறோம் என்றார் ரோஹித் சர்மா. டாஸை நாங்கள் வென்றிருந்தாலும் பந்துவீச்சையே தேர்வு செய்திருப்போம் என்று நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லதம் கூறினார்.



Toss Update #TeamIndia win the toss and elect to field first in the second #INDvNZ ODI.



