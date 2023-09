முன்னாள் ஜிம்பாப்வே வீரர் காலமானார்! 

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஹீத் ஸ்ட்ரீக் (வயது 49), தென் ஆப்பிரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார்.

1990 முதல் 2005-ஆம் ஆண்டு வரை ஜிம்பாப்வே அணிக்காக விளையாடிய ஹீத் ஸ்ட்ரீக் அந்த காலகட்டத்தில் தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளராக திகழ்ந்தார்.

ஜிம்பாப்வே அணிக்காக 65 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 1,990 ரன்களும், 216 விக்கெட்டுகளும் எடுத்துள்ளார். அதேபோல், 189 ஒருநாள் போட்டிகளில் 2,942 ரன்களும், 239 விக்கெட்டுகளும் எடுத்துள்ளார்.

A sad day for the cricket fraternity. Rest in peace, Heath Streak. Our thoughts & prayers are with his family. #RIPHeathStreak pic.twitter.com/FBAb5utWab

அதுமட்டுமின்றி ஜிம்பாப்வே, வங்கதேசம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அணிக்கும், ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கும் பயிற்சியாளராக ஹீத் பணியாற்றியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Former Zimbabwean cricketer and coach, Heath Streak, passes away at the age of 49.

Condolences to his family & mates.

239 wickets & 2943 runs in ODIs.

216 wickets & 1990 runs in Tests.pic.twitter.com/NBis56AvfF