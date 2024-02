நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் வருகிற பிப்ரவரி 29 முதல் தொடங்கவுள்ள நிலையில், தற்போது டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A very familiar squad set to cross the ditch.



Our men's red-ball stars will be back in action soon, with Tests against the @BLACKCAPS in Wellington and Christchurch beginning on Feb 29! #NZvAUS pic.twitter.com/OLqcHToXcf