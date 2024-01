ஐசிசி 2023 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியில் 2 இந்திய வீரர்கள்!

ஐசிசியின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியில் இரண்டு இந்திய வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

ஐசிசி சார்பில் 2023 ஆம் ஆண்டு சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரருக்கு விருது வழங்கப்பட உள்ளது. அந்த விருதுக்கான போட்டியில் இந்திய வீரர்களான் விராட் கோலி மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா உள்பட 4 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இந்த விருதுக்கான போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்களான டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

