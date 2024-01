2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஆடவர் டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு!

கடந்த ஆண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய 11 பேர் கொண்ட ஐசிசி ஆடவர் டெஸ்ட் அணியை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.

இந்த ஆடவர் ஐசிசி டெஸ்ட் அணிக்கான கேப்டனாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய அணியிலிருந்து சுழற்பந்துவீச்சாளர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இந்த அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

The Men's Test Team of the Year for 2023 consists of a host of classy performers headed by Australia's courageous skipper



