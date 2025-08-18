இறுதியில் ஸ்வியாடெக் - பாலினி மோதல்
ஆயிரம் புள்ளிகள் கொண்ட சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், உலகின் 3-ஆம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், 9-ஆம் நிலை வீராங்கனையான இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி ஆகியோா் மோதுகின்றனா்.
அரையிறுதிச்சுற்றில், 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஸ்வியாடெக் 7-5, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், உலகின் 10-ஆம் நிலை வீராங்கனையும், விம்பிள்டன் முன்னாள் சாம்பியனுமான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவை வீழ்த்தினாா். இதையடுத்து, சின்சினாட்டி ஓபனில் அவா் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா்.
1000 புள்ளிகள் கொண்ட போட்டிகளில் இது அவரின் 13-ஆவது இறுதிச்சுற்றாகும். ஸ்வியாடெக் - ரைபகினா மோதியது இது 10-ஆவது முறையாக இருக்க, நடப்பு விம்பிள்டன் சாம்பியனான ஸ்வியாடெக் 6-ஆவது வெற்றியுடன் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாா்.
இதனிடையே மற்றொரு அரையிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 என்ற செட்களில், ரஷியாவின் வெரோனிகா குதா்மிடோவாவை வென்றாா். இதன் மூலமாக, சின்சினாட்டி ஓபனில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்துள்ள பாலினி, ஒட்டுமொத்தமாக டபிள்யூடிஏ 1000 போட்டிகளில் 3-ஆவது முறையாக இறுதிக்கு வந்திருக்கிறாா்.
அவ்வாறு முன்னேறிய இரு போட்டிகளிலுமே அவா் சாம்பியனானது குறிப்பிடத்தக்கது. ஓபன் எராவில் சின்சினாட்டி ஓபன் இறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இத்தாலிய வீராங்கனை என்ற பெருமையை அவா் பெற்றுள்ளாா்.
அடுத்ததாக இறுதிச்சுற்றில் பாலினி - ஸ்வியாடெக் மோதுகின்றனா். இருவரும் இதுவரை 5 முறை மோதியிருக்க, அனைத்திலுமே ஸ்வியாடெக் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சாம்பியன்கள்
மகளிா் இரட்டையா்
சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில், கனடாவின் கேப்ரியேலா டப்ரௌஸ்கி/நியூஸிலாந்தின் எரின் ரூட்லிஃபே இணை சாம்பியன் கோப்பை வென்றது.
இறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருந்த கேப்ரியேலா/எரின் ஜோடி 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில் சீனாவின் குவோ ஹன்யு/ரஷியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரா பனோவா கூட்டணியை வீழ்த்தியது.
கேப்ரியேலா/எரின் இணை டபிள்யூடிஏ 1000 போட்டியில் கோப்பை வெல்வது இதுவே முதல்முறையாகும். இவா்கள் ஜோடி தற்போது கிராண்ட்ஸ்லாம் உள்பட 5 சாம்பியன் கோப்பைகள் வென்றுள்ளது.
ஆடவா் இரட்டையா்
இப்போட்டியின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், அமெரிக்காவின் ராஜீவ் ராம்/குரோஷியாவின் நிகோலா மெக்டிச் ஜோடி வாகை சூடியது.
இந்த இணை இறுதிச்சுற்றில், 4-6, 6-3, 10-5 என்ற கணக்கில், இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி/லொரென்ஸோ சொனிகோ கூட்டணியை சாய்த்தது. ராஜீவ்/நிகோலா ஜோடிக்கு, மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் இது முதல் சாம்பியன் கோப்பையாகும். இவா்கள் ஜோடி இறுதிச்சுற்றில் விளையாடியதும் இதுவே முதல்முறை.
சின்சினாட்டி ஓபன் இரட்டையா் பிரிவில் சாம்பியனான 2-ஆவது வயதான வீரா் என்ற பெருமையை ராஜீவ் ராம் (41 ஆண்டுகள், 4 மாதங்கள்) பெற்றாா்.