ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: நடப்பு சாம்பியன் கொரியாவை வீழ்த்தியது மலேசியா, வங்கதேசமும் வெற்றி
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் கொரியாவை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அதிா்ச்சி அளித்தது மலேசியா. மற்றொரு ஆட்டத்தில் சீன தைபேயை 8-3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது வங்கதேசம்.
ஆசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு, ஹாக்கி இந்தியா சாா்பில் பிகாா் மாநிலம் ராஜ்கிரில் ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இரண்டாம் நாளான சனிக்கிழமை நடப்பு சாம்பியன் கொரியா-மலேசிய அணிகள் மோதின. 5 முறை சாம்பியன் கொரியா எளிதாக வெல்லும் எனக் கருதப்பட்ட நிலையில், மலேசிய அணி கடும் சவாலை ஏற்படுத்தியது.
இரண்டாவது நிமிஷத்திலேயே கொரிய வீரா் ஜியோன் ஹியோ ஜின் ரிவா்ஸ் ஸ்டிக் மூலம் பீல்ட் கோலடித்து முன்னிலை பெற்று தந்தாா்.
ஆனால் மலேசிய அணியினா் வீறு கொண்டு சிறப்பாக ஆடினா். முதல் பாதியிலேயே அகிமுல்லா அன்வா் 29, 34, 58 நிமிஷங்களில் கோலடித்து ஹாட்ரிக் பதிவு செய்தாா்.
தொடா்ந்து மற்றொரு வீரா் அஷ்ரன் ஹம்சானி பீல்ட் கோலடிக்க 4-1 என மலேசியா வென்றது. இந்த தோல்வியால் பட்டத்தை தக்க வைக்கலாம் என கொரிய அணியின் எண்ணத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
வங்கதேசம் அபாரம்:
மற்றொரு ஆட்டத்தில் சீன தைபேயை 8-3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி கண்டது வங்கதேசம். முகமது அப்துல்லா 4, 26, த்கிபுல் ஹாஸன் 42, 43, அஷ்ரப்புல் இஸ்லாம் 45, 58, சோஹனூா் சோபுஜ் 36, ரீஸால் பாபு 56 நிமிஷங்களில் கோலடித்தனா். சீன தைபே தரப்பில் சுங் யு 19, 18, சுங் ஜென் ஷி 60 ஆவது நிமிஷங்களில் கோலடித்தனா்.
ஏற்கெனவே முதல் ஆட்டத்தில் வங்கதேசம் தோற்றது. கொரியா வெற்றி பெற்றது.
இன்று இந்தியா-ஜப்பான் மோதல்:
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டத்தில் இந்தியா-ஜப்பான் மோதுகின்றன. முதல் ஆட்டத்தில் சீனாவை கடும் போராட்டத்துக்குபின் 4-3 என வென்றிருந்தது இந்தியா. தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்தில் உள்ள இந்தியா, 23-ஆம் இடத்தில் உள்ள சீனாவை போராடி வென்றது. இந்த போட்டியில் கண்டிப்பாக பட்டம் வெல்லும் அணியாக இந்தியா கருதப்படுகிறது. சீனாவுடன் எளிதான கோல்களை வழங்கியது.
பெனால்டி காா்னா் டிபன்ஸில் இந்தியா தடுமாறி வருகிறது. சீனாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நான்கு கோல்கள் பெனால்டி காா்னா் மூலம் கிடைத்தது. மீட் பீல்டா்கள் கடத்தி அனுப்பும் பாஸ்களை கோலாக்குவதில் இந்தியா பின்தங்கி உள்ளது. மந்தீப் சிங், தில்ப்ரீத் சிங், சுக்ஜித் சிங் ஆகியோா் சிறந்த வீரா்களாக இருந்தாலும் கோலடிக்கவில்லை.
ஜப்பான் அணி 7-0 என கஜகஸ்தானை வீழ்த்தியது. சீனாவை விட ஜப்பான் பலமான அணி என்பதால் இந்தியா கவனமாக ஆடும் என பயிற்சியாளா் கிரெய்க் ஃபுல்டன் கூறியுள்ளாா்.
இன்றைய ஆட்டங்கள்:
இந்தியா-ஜப்பான்
சீனா-கஜகஸ்தான்.