செய்திகள்
ஹாட்ரிக் வெற்றி: காலிறுதியில் இந்தியா
மதுரையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியா 5-0 கோல் கணக்கில் சுவிட்ஸா்லாந்தை வீழ்த்தியது. இத்துடன் குரூப் சுற்றின் 3 ஆட்டங்களிலுமே வெற்றி பெற்ற இந்தியா, குரூப் ‘பி’-யில் முதலிடம் பிடித்து காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்த குரூப்பில் தோல்வியே சந்திக்காத ஒரே அணியாக இந்தியா 9 புள்ளிகளுடன் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. சுவிட்ஸா்லாந்து (6), சிலி (3), ஓமன் (0) அணிகள் முறையே 2, 3, 4-ஆம் இடங்களைப் பெற்றன.
முன்னதாக, சுவிட்ஸா்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய தரப்பில் மன்மீத் சிங் 2 மற்றும் 11-ஆவது நிமிஷங்களிலும், சா்தானந்த் திவாரி 13 மற்றும் 54-ஆவது நிமிஷங்களிலும் கோலடித்தனா். அா்ஷ்தீப் சிங் 28-ஆவது நிமிஷத்தில் ஒரு கோல் ஸ்கோா் செய்தாா்.