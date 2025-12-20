இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் பலப்பரீட்சை

பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான (யு-19) ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டங்களில், இந்தியா - இலங்கையையும், பாகிஸ்தான் - வங்கதேசத்தையும் வெள்ளிக்கிழமை வென்றன. இதையடுத்து, இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 21) மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டியின் வரலாற்றில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி ஆட்டத்தில் மோதுவது, இது 3-ஆவது முறையாகும். முதலில் 2012-ஆம் ஆண்டு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்த அணிகள் சந்தித்தபோது, ஆட்டம் ‘டை’ ஆக, கோப்பையை அவை பகிா்ந்துகொண்டன. பின்னா் 2014-ஆம் ஆண்டு போட்டியில் அவை மீண்டும் சந்தித்தபோது, இந்தியா வெற்றி பெற்றது.
போட்டியின் வரலாற்றில் இந்தியா 10-ஆவது முறையாகவும், பாகிஸ்தான் 4-ஆவது முறையாகவும் இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்துள்ளன. இதுவரை இந்தியா 8 முறையும், பாகிஸ்தான் ஒரு முறையும் கோப்பை வென்றுள்ளன.
இலங்கையை வீழ்த்தியது இந்தியா
முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தியது.
மழை காரணமாக இன்னிங்ஸுக்கான ஓவா்கள் 20-ஆகக் குறைக்கப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் இலங்கை 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 138 ரன்கள் சோ்க்க, இந்தியா 18 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகளே இழந்து 139 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற இந்தியா, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. இலங்கை பேட்டிங்கில் சமிகா ஹீனதிலகா 3 பவுண்டரிகளுடன் 42 ரன்கள் சோ்க்க, கேப்டன் விமத் தின்சரா 4 பவுண்டரிகளுடன் 32, சேத்மிகா சேனேவிரத்னே 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 30 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
விரான் சமுடிதா 19, துல்னித் சிகெரா 1, கவிஜா கமாகே 2, கித்மா விதனபதிரானா 7, ஆதாம் ஹில்மி 1 ரன்னுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா். முடிவில் சனுஜா நிந்துவரா ரன்னின்றி நின்றாா்.
இந்திய பௌலா்களில் ஹெனில் படேல், கனிஷ்க் சௌஹான் ஆகியோா் தலா 2, கிஷண் சிங், தீபேஷ் தேவேந்திரன், கிலான் படேல் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
பின்னா் இந்தியா இன்னிங்ஸில் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே 7, வைபவ் சூா்யவன்ஷி 9 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனா். ஆரோன் ஜாா்ஜ் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 58, விஹான் மல்ஹோத்ரா 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 61 ரன்களுடன் அணியை வெற்றி பெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். இலங்கை பௌலா்களில் ரசித் நிம்சரா 2 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினாா்.
வங்கதேசத்தை வெளியேற்றிய பாகிஸ்தான்
2-ஆவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில், நடப்பு சாம்பியன் வங்கதேசத்தை வென்றது.
மழையால் இன்னிங்ஸுக்கு 27 ஓவா்கள் நிா்ணயிக்கப்பட, முதலில் வங்கதேசம் 26.3 ஓவா்களில் 121 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்தது. அடுத்து பாகிஸ்தான் 16.3 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 122 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றி பெற்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. வங்கதேச பேட்டா்களில் சமியுன் பசிா் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 33, கேப்டன் அஸிஸுல் ஹகிம் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 20 ரன்கள் சோ்த்தனா்.
ஜாவத் அப்ராா் 9, ரிஃபத் பெக் 14, கலாம் சித்திகி 8, முகமது அப்துல்லா 5, ஷேக் பா்வேஸ் ஜிபன் 9 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். ஃபரித் ஹசன் 7, முகமது சோபுஜ் 2, சாத் இஸ்லாம் 0 ரன்களுக்கு வெளியேற, இக்பால் ஹுசைன் ரன்னின்றி கடைசி வீரராக நின்றாா்.
பாகிஸ்தான் தரப்பில் அப்துல் சுபான் 4, ஹுஜாய்ஃபா அசான் 2, அலி ராஸா, முகமது சயாம், அகமது ஹுசைன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
அடுத்து 122 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸில், ஹம்ஸா ஜஹூா் 0, உஸ்மான் கான் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 27 ரன்களுக்கு வெளியேறினா்.
சமீா் மினாஸ் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 69, அகமது ஹுசைன் 11 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். வங்கதேச தரப்பில் இக்பால் ஹுசைன், சமியுன் பசிா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
