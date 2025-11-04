கோவாவில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியின் 2-ஆவது சுற்று முதல் கேமில், இந்தியாவின் வி.பிரணவ், அா்ஜுன் எரிகைசி ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா். நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் டிரா செய்தனா்.
கடந்த சனிக்கிழமை தொடங்கிய இந்தப் போட்டியின், முதல் சுற்று ஆட்டங்கள் திங்கள்கிழமை டை பிரேக்கருடன் நிறைவடைந்த நிலையில், 2-ஆவது சுற்றின் முதல் கேம் ஆட்டங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.
இதில், வி.பிரணவ் - நாா்வேயின் ஆா்யன் தாரியையும் (1-0), அா்ஜுன் எரிகைசி - பல்கேரியாவின் மாா்ட்டின் பெட்ரோவையும் (1-0) வீழ்த்தி முன்னிலை பெற்றனா்.
டி.குகேஷ் - கஜகஸ்தானின் காஸிபெக் நோகா்பெக்குடனும் (0.5-0.5), ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - ஆஸ்திரேலியாவின் தெமுா் குய்போகரோவுடனும் (0.5-0.5) டிரா செய்தனா். பி.ஹரிகிருஷ்ணா - ரஷியாவின் அா்செனி நெஸ்டெரோவ், ரௌனக் சத்வனி - ஆா்மீனியாவின் ராபா்ட் ஹோவனிசியான், எஸ்.எல்.நாராயணன் - ஜாா்ஜியாவின் நிகிதா விடியுகோவ் மோதலும் டிரா ஆக, பி.இனியன் - செக் குடியரசின் தாய் டாய் வான்குயென், தீப்தாயன் கோஷ் - ரஷியாவின் இயன் நெபோம்னியச்சி ஆகியோா் மோதலும் டிராவில் முடிந்தது.
இந்தியா்களான காா்த்திக் வெங்கட்ராமன் - அரவிந்த் சிதம்பரம், விதித் குஜராத்தி - ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபாா்டினோ ஓரோ, நிஹல் சரின் - கிரீஸின் ஸ்டமடிஸ் ஆா்டிடிஸ், காா்த்திகேயன் முரளி - ஈரானின் புயா இதானி, எம்.பிராணேஷ் ஜொ்மனியின் டிமிட்ரி கோலாா்ஸ் ஆகியோரும் டிரா செய்து, சமநிலையில் உள்ளனா்.
எனினும், சூா்யா சேகா் கங்குலி - பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியரிடமும், ஆரோனியக் கோஷ் - அமெரிக்காவின் லெவோன் ஆரோனியனிடமும் தோல்வியைத் தழுவி பின்னடைவைச் சந்தித்தனா். 2-ஆவது சுற்றின் 2-ஆவது கேம் ஆட்டங்கள் புதன்கிழமை (நவ. 5) நடைபெறவுள்ளன.
