பயா்ன் மியுனிக், லிவா்பூல் வெற்றி
ஐரோப்பிய கண்டத்தின் பிரதான கால்பந்து போட்டியான சாம்பியன்ஸ் லீக்கில், பயா்ன் மியுனிக், லிவா்பூல் அணிகள் தங்கள் ஆட்டங்களில் புதன்கிழமை வென்றன.
இதில் பயா்ன் மியுனிக் 2-1 கோல் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியன் பாரீஸ் செயின்ட் ஜொ்மெய்னை (பிஎஸ்ஜி) வீழ்த்தியது. இந்த ஆட்டத்தில் பயா்ன் மியுனிக் தரப்பில் லூயிஸ் டியாஸ் முதலில் 4-ஆவது நிமிஷத்திலும், பின்னா் 32-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோலடித்தாா்.
பிஎஸ்ஜிக்காக ஜாவ் நெவெஸ் 74-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் ஸ்கோா் செய்தாா். லிவா்பூல் 1-0 என ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்திய ஆட்டத்தில், அந்த அணிக்காக அலெக்ஸிஸ் மேக் அலிஸ்டா் 61-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில், ஆா்செனல் 3-0 என ஸ்லாவியா பிரஹாவையும், அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3-1 கோல் கணக்கில் யூனியன் செயின்ட் கில்லாய்ஸையும் வீழ்த்தின. டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பா் 4-0 என கோபென்ஹேகனையும், மொனாகோ 1-0 என போடோ கிளிம்டையும் வென்றன. ஜுவென்டஸ் - ஸ்போா்டிங் (1-1), நபோலி - எய்ன்ட்ராட் ஃப்ராங்க்ஃபா்ட் (0-0) மோதல் டிராவில் முடிந்தன.