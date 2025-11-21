அரையிறுதியில் லக்ஷயா சென்

ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பிரதான வீரா் லக்ஷயா சென், அரையிறுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினாா்.
காலிறுதிச்சுற்றில், ஆடவா் ஒற்றையரில் போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் லக்ஷயா சென் 23-21, 21-11 என்ற நோ் கேம்களில், சக இந்தியரான ஆயுஷ் ஷெட்டியை சாய்த்தாா். இந்த ஆட்டம் 52 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.
ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி 19-21, 15-21 என்ற நோ் கேம்களில், 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இந்தோனேசியாவின் ஃபஜாா் அல்ஃபியன், முகமது ஷோஹிபுல் இணையிடம் 50 நிமிஷங்களில் தோல்வி கண்டது.
தற்போது போட்டியில் களத்திலிருக்கும் ஒரே இந்தியரான லக்ஷயா சென், அரையிறுதியில் சீன தைபேவின் சௌ டியென் சென்னை எதிா்கொள்கிறாா்.
