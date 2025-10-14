சுல்தான் ஜோஹர் கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா - பாகிஸ்தான் "டிரா'

ஜூனியர்களுக்கான சுல்தான் ஜோஹர் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது 3-ஆவது ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுடன் 3-3 கோல் கணக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை டிரா செய்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பாகிஸ்தான் கோல் கணக்கை ஹன்னான் ஷாஹித் 5-ஆவது நிமிஷத்தில் தொடங்க, முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியில் அதன் கோல் எண்ணிக்கையை சூஃபியான் கான் 39-ஆவது நிமிஷத்தில் 2-ஆக அதிகரித்தார். இந்நிலையில் மீண்ட இந்தியா, 43-ஆவது நிமிஷத்தில் அராய்ஜீத் சிங் ஹண்டால் மூலமாக தனது கோல் கணக்கை தொடங்கியது.
தொடர்ந்து செüரப் ஆனந்த் குஷ்வாஹா 47-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோர் செய்ய, இந்தியா 2-2 என சமன் செய்தது.
அதே உத்வேகத்தில் மன்மீத் சிங் 55-ஆவது நிமிஷத்தில் அடித்த கோலால், இந்தியா 3-2 என முன்னிலை பெற்றது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பாகிஸ்தான் முனைப்பு காட்ட, சூஃபியான் கான் 55-ஆவது நிமிஷத்தில் மீண்டும் அடித்த கோலால் அந்த அணி 3-3 என சமன் செய்தது.
எஞ்சிய நேரத்தில் இரு அணிகளுக்கும் மேலும் கோல் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போக, ஆட்டம் 3-3 என டிராவில் முடிந்தது.
இந்தியா அடுத்த ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை, புதன்கிழமை (அக். 15) எதிர்கொள்கிறது.
