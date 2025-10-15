காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் தன்வி, ரக்ஷிதா ஸ்ரீ

செய்திகள்

ஜூனியர் உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் தன்வி சர்மா, ஞான தத்து உள்ளிட்டோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினர்.
ஜூனியர் உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் தன்வி சர்மா, ஞான தத்து உள்ளிட்டோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினர்.

3-ஆவது சுற்றில், மகளிர் ஒற்றையரில் தன்வி சர்மா 15-12, 15-7 என்ற கேம்களில், இந்தோனேசியாவின் லூசியா ஜோவான்கா சாண்டியை வீழ்த்தினார். உன்னட்டி ஹூடா 15-8, 15-5 என்ற கணக்கில் அமெரிக்காவின் ஆலிஸ் வாங்கை வெளியேற்றினார்.

ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 11-15, 15-5, 15-8 என்ற வகையில் சிங்கப்பூரின் ஜகாரியா ஆலியாவை வென்றார்.

ஆடவர் ஒற்றையரில், தங்கர ஞான தத்து 11-15, 15-6, 15-11 என்ற கேம்களில், சக இந்தியரான சூர்யக்ஷ் ராவத்தை வென்றார். ஹமர் லால்தஸýவாலா, ரெüனக் செளஹான் ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவினார்.

மகளிர் இரட்டையரில், ஆனியா பிஷ்த்/ஏஞ்செல் புனெரா 16-14, 12-15, 15-5 என்ற வகையில் சீன தைபேவின் ஹுய் சின் ஹுவாங்/பெய் சுன் சாய் கூட்டணியை வீழ்த்தினர். அதேபோல், பாவ்யா சாப்ரா/விசாகா டோப்போ ஜோடி 15-13, 15-11 என்ற கேம்களில் டென்மார்க்கின் அஸ்கே ரோமர்/ஜாஸ்மின் வில்லிஸ் இணையை சாய்த்தது.

வென்னலா கலகோட்லா/ரெஷிகா உதயசூரியன் ஜோடி 15-8, 15-10 என ஜப்பானின் சயாகா எனோமோடோ/மிகு யாஷிமா இணையை வீழ்த்தியது. போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருந்த காயத்ரி ராவத்/மானசா ராவத் இணை தோல்வி கண்டது.

ஆடவர் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பார்கவ் ராம்/விஷ்வா தேஜ் இணை 11-15, 15-10, 15-10 என்ற வகையில் ஜப்பானின் ஷுங்கி ஹகிவரா/மஹிரோ மட்சுமோடோ கூட்டணியை வீழ்த்தியது. கலப்பு இரட்டையரில் லால்ரம்சங்கா/தாரினி சுரி இணை தோல்வி கண்டது.

