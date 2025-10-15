செய்திகள்

சுல்தான் ஜோஹர் ஜூனியர் ஹாக்கி: இந்தியாவை வென்றது ஆஸ்திரேலியா

சுல்தான் ஜோஹர் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது 4-ஆவது ஆட்டத்தில் 2-4 கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் புதன்கிழமை தோல்வி கண்டது. போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது முதல் தோல்வியாகும்.
சுல்தான் ஜோஹர் ஜூனியர் ஹாக்கி: இந்தியாவை வென்றது ஆஸ்திரேலியா
சுல்தான் ஜோஹர் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது 4-ஆவது ஆட்டத்தில் 2-4 கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் புதன்கிழமை தோல்வி கண்டது. போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது முதல் தோல்வியாகும்.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியாவே கோலடித்தது. அணிக்காக 22-ஆவது நிமிஷத்தில் கேப்டன் ரோஹித் ஸ்கோர் செய்தார். அந்த முன்னிலையுடனேயே இந்தியா முதல் பாதியை நிறைவு செய்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கை ஓங்கியது. 39-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆஸ்கர் ஸ்ப்ருல் அந்த அணியின் கோல் கணக்கை தொடங்க, அடுத்த நிமிஷத்திலேயே ஆண்ட்ரு பேட்ரிக் அதை 2-ஆக அதிகரித்தார்.

இதனால் ஆஸ்திரேலியா 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. இந்தியா தனக்கான அடுத்த கோல் வாய்ப்புக்கு முயற்சித்து வந்த நிலையில், ஆஸ்கர் ஸ்ப்ருல் மீண்டும் 51-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்து தனது அணியின் கணக்கை 3-ஆக அதிகரித்தார். அதே உத்வேகத்தில் டைலன் டெüனி 51-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோர் செய்ய, ஆஸ்திரேலியா 4-1 என அபார முன்னிலை பெற்றது. இந்தியாவுக்கான ஆறுதலாக, கடைசி நிமிஷத்தில் அர்ஷ்தீப் சிங் ஒரு கோலடிக்க, இறுதியில் ஆட்டம் 2-4 என நிறைவடைந்தது.

புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகளே இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறும் நிலையில், தற்போது இந்தியா 7 புள்ளிகளுடன் 2-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மலேசியாவுடன் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 17) மோதும் கடைசி ரவுண்ட் ராபின் ஆட்டத்தில் இந்தியா வெல்லும் நிலையில், அந்த இடத்தை உறுதி செய்து இறுதிக்குத் தகுதிபெறும்.

