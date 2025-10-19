தன்வி சா்மா ~சாம்பியன் அனியபட் ~லியு யாங்
உலக ஜூனியா் பாட்மின்டன்: அனியபட் சாம்பியன், தன்விக்கு வெள்ளி

உலக ஜூனியா் பாட்மின்டன் போட்டி மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் தாய்லாந்தின் அனியபட் பிச்சிட்பிரிசஸக் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா். இந்தியாவின் தன்வி ஷா்மா வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

அஸ்ஸாம் தலைநகா் குவாஹாட்டியில் நடைபெறும் இப்போட்டி தனிநபா் பிரிவு ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஞாயிற்றுக்கிழமை மகளிா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை தன்வி ஷா்மாவும்-தாய்லாந்தின் அனியபட்டும் மோதினா்.

இதில் அனியபட் 15-7, 15-12 என்ற கேம் கணக்கில் தன்வியை வீழ்த்தி ஜூனியா் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினாா். தன்விக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது. ஏற்கெனவே அணிகள் பிரிவில் தன்வி வெண்கலம் வென்றிருந்தாா்.

தொடக்க கேமில் தன்வி எதிா்பாா்த்தவாறு ஆடவில்லை. தாய்லாந்து வீராங்கனை அனியபட் கணிசமான முன்னிலை பெற்று 9 நிமிஷங்களில் முதல் கேமை வசப்படுத்தினாா். இரண்டாவது கேமில் தன்வி ஒரளவு சவாலை தந்தாலும், தாய்லாந்து வீராங்கனைக்கு ஈடுதரமுடியவில்லை.

உலக ஜூனியா் பாட்மிட்னில் பதக்கம் வென்ற 5-ஆவது இந்தியா் என்ற சிறப்பையும் தன்வி பெற்றாா்.

ஆடவா் பிரிவில் சீனாவின் லியு யாங் 15-10, 15-11 என இந்தோனேஷியாவின் ஸாகி உபைதுல்லாவை வீழ்த்தினாா்.

