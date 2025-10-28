செய்திகள்

தங்கம் வென்றாா் சுஜீத் கல்கல்

சொ்பியாவில் நடைபெற்ற 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் சுஜீத் கல்கல் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினாா்.
தங்கம் வென்றாா் சுஜீத் கல்கல்
Published on
Updated on
1 min read

சொ்பியாவில் நடைபெற்ற 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் சுஜீத் கல்கல் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினாா். போட்டியில் இந்தியாவுக்குக் கிடைத்த ஒரே தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.

ஆடவா் ஃப்ரீஸ்டைல் 65 கிலோ பிரிவில் களம் கண்ட அவா், இறுதிச்சுற்றில் 10-0 என உஸ்பெகிஸ்தானின் உமிஜோன் ஜலோலோவை வீழ்த்தினாா். இந்த மோதல் 4 நிமிஷம், 54 விநாடிகளில் முடிவுக்கு வந்தது.

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் சுஜீத்துக்கு இது முதல் சாம்பியன் பட்டமாகும். கடந்த ஆண்டு அவா் இதில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றிருந்தாா். 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் 2022, 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் அவா் தங்கம் வென்றுள்ளாா். அத்துடன், 20 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் 2022-இல் தங்கம் வென்றிருக்கிறாா்.

இத்துடன் இந்தப் போட்டியில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 6 வெண்கலம் என 9 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது.

ஆடவா் ஃப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் சுஜீத் கல்கல் (65 கிலோ/தங்கம்), கிரேக்கோ ரோமன் பிரிவில் ராம்சந்திர மோா் (55 கிலோ/வெண்கலம்) ஆகியோா் பதக்கம் வென்றுள்ளனா்.

மகளிா் பிரிவில், ஹன்சிகா லாம்பா (53 கிலோ/வெள்ளி), நிஷு (55 கிலோ/வெண்கலம்), நேஹா சா்மா (57 கிலோ/வெண்கலம்), சரிகா (59 கிலோ/வெள்ளி), புல்கிட் (65 கிலோ/வெண்கலம்), ஷ்ரிஷ்டி (68 கிலோ/வெண்கலம்), பிரியா (76 கிலோ/வெண்கலம்) பதக்கம் வென்றவா்களாவா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com