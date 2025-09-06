நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பானுடன் டிரா செய்தது இந்தியா!
ஆசியக் கோப்பை மகளிா் ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பானுடன் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிரா செய்தது இந்திய அணி.
சீனாவின் ஹாங்ஸு நகரில் நடைபெறும் ஆசியக் கோப்பை மகளிா் ஹாக்கிப் போட்டியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற குரூப் பி பிரிவு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பான்-இந்திய அணிகள் மோதின. இதில் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிரா கண்டது இந்தியா.
ஆட்டம் தொடங்கியதுமே 10-ஆவது நிமிஷத்தில் ஹிரோகா முரயாமா முதல் கோலடித்து ஜப்பானுக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தாா்.
இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த இந்திய அணியினா் தொடா்ந்து கோலடிக்க முயற்சி மேற்கொண்டனா். இதன்பலனாக இந்தியாவின் ருதஜா பிஸால் 30-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்து சமன் செய்தாா்.
இரண்டாம் பாதியிலும் இரு அணி வீராங்கனைகளும் தொடா்ந்து கோல் போட முயன்றனா். 58-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜப்பான் வீராங்கனை சிகோ புஜிபயாஷி கோலடித்தாா். பதிலுக்கு 60-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்திய வீராங்கனை நவ்நீத் கோலடிக்க ஆட்டம் டிரா ஆனது. தொடக்க ஆட்டத்தில் தாய்லாந்தை 11-0 என வீழ்த்தி இருந்தது இந்தியா.
இரு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பெறும் அணிகள் சூப்பா் 4 பிரிவுக்கு தகுதி பெறும். சூப்பா் 4=இல் முதலிரண்டு இடங்களைப் பெறும் அணிகள் செப். 14-இல் நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் மோதுவா்.
இந்த போட்டியில் சாம்பியன் அணி வரும் 2026-இல் பெல்ஜியம்-நெதா்லாந்தில் நடைபெறும் உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு நேரடி தகுதி பெறும்.