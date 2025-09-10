இந்திய ஆடவா்கள் ஏமாற்றம்

சீனாவில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் உலகக் கோப்பை போட்டியில் 10 மீட்டா் ஏா் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்திய ஆடவா்கள் சோபிக்காமல் போயினா்.
அந்தப் பிரிவின் தகுதிச்சுற்றில், சாம்ராட் ராணா 582 புள்ளிகளுடன் 10-ஆம் இடம் பிடிக்க, அன்மோல் ஜெயின் 578 புள்ளிகளுடன் 22-ஆம் இடம் பெற்றாா்.
உஜ்வல் மாலிக் 577 புள்ளிகளுடன் 25-ஆம் இடமும், அமித் சா்மா 576 புள்ளிகளுடன் 28-ஆம் இடமும் பெற்றனா். நிஷாந்த் ராவத் 568 புள்ளிகளுடன் 42-ஆம் இடம் பிடித்தாா். தகுதிச்சுற்றில் முதல் 8 இடங்களில் வருவோரே இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெறுவா் என்து குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பிரிவில் சீனாவின் காய் ஹு 242.3 புள்ளிகளுடன் தங்கமும், சக நாட்டவரான சாங்ஜி யு 241.5 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியும் வென்றனா். சுவிட்ஸா்லாந்தின் ஜேசன் சோலாரி 220.4 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றாா்.
