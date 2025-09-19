செய்திகள்

அரையிறுதியில் சாத்விக்/சிராக் இணை: சிந்து மீண்டும் சறுக்கினார்

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி இணை, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறியது.
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி இணை, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறியது. நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து காலிறுதியில் தோல்வியுற்றார்.

முன்னதாக, ஆடவர் இரட்டையர் காலிறுதியில் போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்/சிராக் கூட்டணி 21-14, 21-14 என்ற நேர் கேம்களில் சீனாவின் ரென் யு ஜியாங்/ஜி ஹானோன் ஜோடியை 38 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தியது.

அரையிறுதியில் இந்த இந்திய கூட்டணி, போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மலேசியாவின் ஆரோன் சியா/சோ வூய் யிக் இணையை எதிர்கொள்கிறது.

இதனிடையே மகளிர் ஒற்றையர் காலிறுதியில், இருமுறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற சிந்து 14-21, 13-21 என்ற நேர் கேம்களில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையாக இருக்கும் தென் கொரியாவின் ஆன் செ யங்கிடம் தோல்வி கண்டார். இந்த ஆட்டம் 38 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.

நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஆன் செ யங்கை இத்துடன் 8-ஆவது முறையாக சந்தித்திருக்கும் சிந்து, அனைத்திலுமே தோல்வி கண்டுள்ளார். அண்மைக் காலமாக தடுமாற்றத்துடன் விளையாடி வரும் அவர், பல்வேறு போட்டிகளில் காலிறுதி அல்லது அதற்கும் முந்தைய சுற்றுகளிலேயே தோல்வி கண்டு வெளியேறி வருகிறார்.

